Названы самые опасные для здоровья сферы труда

Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья сферы деятельности, основываясь на данных о частоте профессиональных заболеваний у представителей разных сфер труда в 2018 году.

Около половины (47,5%) зарегистрированных случаев профессиональных заболеваний отмечено у работников предприятий по добыче полезных ископаемых. На втором месте – трудящиеся на обрабатывающих производствах (27,3%), передает RT.

Далее идут представители предприятий транспортировки и хранения (10,5%), строительства (5%) и предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (3,9%).

Отмечается, что профессиональные заболевания чаще всего вызваны физическими перегрузками работников, производственными травмами и отравлениями химическими веществами.

Так, за 2018 год в России было зарегистрировано 5,1 тыс. случаев профзаболеваний.

Ранее сообщалось, что Минтруд решил сократить список запрещенных для женщин профессий.