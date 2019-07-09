В АТОР рассказали, как искать горящие туры

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что в середине лета продажи «в последний момент» актуальны для Турции, Туниса и Кипра.

Как говорится в сообщении на сайте АТОР, в полном смысле «горящими» турами могут называться пакетные предложения со значительными скидками, которые туроператор выдает иногда всего за один-два дня перед недозагруженным рейсом. Поэтому бессмысленно, например, в марте искать «горящие» туры в Турцию на июль – их просто еще нет.

В АТОР добавили, что горящих туров этого вида летом 2019 года мало даже по сравнению с летом 2018 года. Настоящего «горения» в середине лета туроператоры не ожидают.

«В первую очередь продажи «в последний момент» актуальны для чартерных безвизовых направлений-тяжеловесов, которые традиционно отличаются большими объемами – Турция Тунис, Кипр. Из визовых направлений на определенные даты вылета могут «гореть» Испания, Италия, Греция. Также могут «подгорать» эксклюзивные направления, рейсы на которые туроператор заполняет только своими силами», – говорится в сообщении.

Еще «горящими» называют и различного рода «отказные» туры в агентствах, скидки на которые могут быть значительными. И хотя такие туры есть всегда, но уходят такие предложения моментально, поэтому не стоит рассчитывать на них при планировании отдыха.

«Зато летом по ряду направлений регулярно появляются специальные предложения от отельеров. Это не «горящие» туры, и их проще «поймать». Но есть они не по всем направлениям», – сообщили в АТОР.

Среди направлений, на которые горящие туры в середине лета найти наиболее вероятно, туроператоры отмечают Крым, Анапу, Абхазию, Тунис, Турцию, Грецию, Кипр, Мексика, Китай и ОАЭ.

Напомним, ранее в АТОР заявили об ожиданиях снижения цен на туры по России.

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