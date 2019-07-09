Талибы сообщили, о чем говорят с США

Движение «Талибан» (запрещено в России) и США обсуждают вывод иностранных войск из Афганистана, сообщил замглавы политического офиса движения в Дохе Шер Мохаммед Аббас Станикзай.

По его словам, с США обсуждаются два основных вопроса: сроки вывода иностранных войск и запрет использовать территорию Афганистана «против других» государств.

Только после подписания мирного соглашения с США талибы намерены вести межафганский диалог о прекращении огня – это «внутренний вопрос», передает ТАСС.

Переговоры с США талибы считают успешными, достигнут «большой прогресс».

Также представитель движения счел успешной межафганскую конференцию в Дохе, участие в которой приняла и делегация катарского политического офиса «Талибана» (запрещен в России). Участники конференции приняли совместное заявление.

Стороны договорились о «безоговорочном и безусловном освобождении пленных, которые находятся в преклонном возрасте, раненых, больных». Достигнута договоренность о безопасности гражданской инфраструктуры и гражданского населения.

Дорожную карту собираются реализовать на основе приверженности исламскому порядку.

Конференцию в Дохе организовали Катар и Германия.

В мае во время переговоров в Дохе США и талибам удалось сблизить позиции.