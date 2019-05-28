США и талибы сблизили позиции

Во время переговоров в Дохе США и талибам удалось сблизить позиции, однако главной проблемой остается вопрос графика вывода американских войск, сообщил пресс-секретарь радикального движения «Талибан» Мухаммад Сохейл Шахин.

«Мы надеемся, что в ходе следующих встреч соглашение с США будет финализировано. У нас были серьезные расхождения с американской командой, мы устранили большинство из них и сблизили позиции. Но остается главный вопрос – график вывода войск. И мы будем говорить об этом в будущем», – сказал Шахин.

По его словам, «американцы должны объявить о старте вывода» войск, «мяч на их стороне». Пресс-секретарь выразил надежду на то, что это произойдет как можно скорее, передает РИА «Новости».

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану заявил, что денег, которые Вашингтон потратил на эту страну, хватило бы, чтобы превратить государство такого «масштаба» в рай. Он уверен, что «вакуума и войны» в Афганистане в случае вывода войск США не будет: «начнется процесс межафганских договоренностей», но «без достижения соглашения между США и талибами дальше двигаться будет сложно, если вообще возможно».