Алла Пугачева подарила песню Сергею Шнурову

Алла Пугачева сообщила, что подарила Сергею Шнурову «песню про мужиков».

Алла Пугачева, находясь в гостях у Лаймы Вайкуле в Юрмале, учится выходить в прямой эфир в социальных сетях. Во время первого в Instagram она рассказала подруге, что подарила песню «про мужиков» Сергею Шнурову.

Примадонна пояснила, что решила отдать ее, так как сама не осмелилась исполнять, а у Шнурова это «получится куда лучше».

Премьера песни запланирована на конец года.

Ранее в сети была опубликована видеозапись того, как автомобиль Пугачевой подъехал прямо к поезду.

В РЖД пояснили, что машина ехала по технической платформе №2 и не мешала пассажирам. Однако в РЖД признали, что подъезжать к составам может только спецтехника. Там также сообщили, что провели разъяснительную работу с руководством и сотрудниками Рижского вокзала.

Представитель Пугачевой заявил, что инцидент произошел «в технической зоне, где никому помешать не могли».

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