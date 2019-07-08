Басилашвили призвал Габунию извиниться

Российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал инцидент с высказыванием ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» в адрес российского руководства и посоветовал извиниться.

«Нецензурная брань в теле- или радиоэфире сама по себе неприемлема. А брань в адрес руководителя страны можно воспринять как провокацию, которая может ухудшить и без того сложные отношения Грузинской республики и Российской Федерации», – сказал Басилашвили «Ридусу».

Он предположил, что это было «частное высказывание», поэтому не следует воспринимать его как позицию всех грузин по отношению к России.

«Ему следовало бы принести извинения российской стороне», – добавил актер.

Возмутился поведением телеведущего и координационный совет организаций российских соотечественников Грузии (КСОРСГ), назвав его «непристойным и непростительным».

«Мы убеждены, что данный факт заслуживает самого жесткого осуждения, поскольку не имеет ничего общего ни со свободой слова, ни с профессией журналиста, ни с элементарными правилами и требованиями человеческой этики», – сказано на сайте КСОРСГ.

Совет назвал такие заявления «в лучшем случае вопиющим, уголовно наказуемым хулиганством, в худшем – сознательной провокацией, направленной на усиление напряженности в отношениях между Россией и Грузией».

«Своим поведением вышеупомянутый телеведущий оскорбил не президента РФ – он навсегда запятнал себя и опозорил свою страну, нанеся огромный удар по имиджу Грузии», – отмечено в сообщении.

В КСОРСГ надеются, что «безобразная выходка маргинальной личности не вызовет обострения русско-грузинских связей и не повлияет на отношение России к гражданам Грузии».

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

Множество пользователей соцсетей, журналисты, блогеры, общественные деятели осудили Габунию и выразили опасение, что отношения двух стран могут обостриться еще больше. А некоторые сотрудники телеканала «Рустави 2» начали увольняться в знак протеста.

МИД России осудил выходку телеведущего, назвав ее «примером того, куда заводит оголтелая русофобия», а в Кремле инцидент сочли «большим позором для грузин».

Газета ВЗГЛЯД писала, каких последствий стоит ждать после скандального телеэфира.

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