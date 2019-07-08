Гурцкая заподозрила Габунию в жажде геростратовой славы

Заслуженная артистка России, член Общественной палаты Диана Гурцкая назвала позорным и недопустимым поведение ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, в нецензурной форме обругавшего российское руководство.

«Это очень позорно. Меня просто оторопь взяла, когда я услышала выступление журналиста», – приводит ее слова РИА «Новости».

Она подчеркнула, что подобные высказывания в адрес кого-либо на телевидении «просто недопустимы».

«Совершенно неважно, проблемы ли с психикой у журналиста или это осознанная провокация и жажда геростратовой славы (крылатое выражение, означающее постыдную известность, вечный позор – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила Гурцкая.

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Артистка уверена, что грузинские власти и правоохранительные органы республики должны дать оценку поступку Габунии. По ее словам, именно этого требовали люди, собравшиеся с протестом около телекомпании в воскресенье вечером.

«И обойтись стандартными «сожалениями» здесь не удастся. Власти страны должны извиниться на официальном уровне», – добавила общественница.

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России, используя нецензурные выражения. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.

Множество пользователей социальных сетей, журналисты, блогеры, общественные деятели осудили Габунию и выразили опасение, что отношения двух стран могут обостриться еще больше.

Сотрудники телеканала «Рустави 2» начали увольняться в знак протеста.

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