Стали известны регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы населения в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском АО, меньше всего зарабатывают в Тыве, Алтае и Калмыкии, следует из данных рейтинга регионов по доходам населения.

В исследовании РИА «Новости» авторы для расчета рейтинга регионов по доходам населения использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности.

Первое место рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где доходы более чем в три раза превышают стоимость фиксированного набора. Второе место у Ненецкого АО, где этот показатель составляет 2,9, третье место с большим отрывом от лидеров занимает Чукотский АО.

Далее в рейтинге идут Магаданская область, Югра, Сахалинская область, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Хуже всего обстоят дела в Тыве, в 10-ке худших также оказались Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская АО, Курганская область, Чувашия, Марий Эл и Крым.

Как сообщили исследователи, доля бедных в Тыве превышает 40%, что является максимальным показателем среди всех регионов России.

Эксперты ожидают, что уровень доходов россиян в среднесрочной перспективе будет расти, при этом есть надежда на сокращение уровня бедности за счет реализации ряда анонсированных государством социальных программ поддержки малоимущих.

Напомним, 20 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что реальные доходы россиян сокращалась в течение нескольких лет, но сейчас они начали восстанавливаться.