В уральском полпредстве эмоционально отреагировали на арест помощника Цуканова

Арестованный помощник полпреда президента по Уральскому федеральному округу Николая Цуканова Александр Воробьев является предателем, заявил заместитель полпреда Борис Кириллов.

Кириллов сообщил, что «аппарат полпреда и полпред работают по графику, у нас ничего не изменилось», передает Ura.ru.

«К сожалению, люди иногда просто являются предателями. Это я говорю про Воробьева», – добавил он, отметив, что ситуация вокруг помощника полпреда «печальная», «так жить нельзя».

Заместитель Цуканова указал также, что не был «очень близко знаком» с арестованным, потому ему «сложно комментировать его психологические характеристики».

Кириллов сообщил, что утром 8 июля Цуканов проведет оперативное совещание и примет кадровое решение, которое оформит нормативным актом, передает ТАСС.

Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал помощника полпреда президента по Уральскому федеральному округу Александра Воробьева по делу о госизмене.

Воробьев в зале суда находился в балаклаве защитного цвета, скрывающей лицо. Источник сообщал, что при помощнике Цуканова была найдена специальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.

Сам полпред отказался комментировать газете ВЗГЛЯД данную информацию.

Согласно размещенным на сайте полпредства данным, Александр Воробьев родился 30 апреля 1980 года. В 2004 году с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности «Правоведение».

С 2010 года по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области, в 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия, после чего с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента России Николая Цуканова.

В июле 2018 года назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.

По данным архива сайта правительства Калининградской области, Александр Воробьев реализовал грант на обучение в National School of Public Administration в Варшаве.