Пушков объяснил заявление главы «Нафтогаза» о грядущей техногенной катастрофе

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о вероятной техногенной катастрофе на Украине, указав, что компания захотела стать «спасителем» для украинцев на фоне конфликта с Газпромом.

Пушков написал в Twitter, что «разрушив отношения с Газпромом, глава «Нафтогаза» пугает Украину замерзанием, а себя изображает ее спасителем, неустанно закачивающим газ в хранилища, чтобы выжить, даже если Россия прекратит в 2020 году транзит».

«Известный прием: сперва создать проблему, а затем ее героически решать», – указал сенатор.

Он подчеркнул, что украинская компания не способна решить эту проблему, поскольку ее руководители могут лишь выдвигать ультиматумы и начинать конфликты: «Хвалятся «победой» в Стокгольмском арбитраже, но ни копейки не получили. В итоге их, вероятно, выгонят, но будет поздно и это уже не спасет украинскую ГТС».

Ранее глава «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что в стране произойдет техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа.

Напомним, в 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В «Нафтогазе» заявляли, что Россия собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Москва говорила о готовности заключить новый контракт.