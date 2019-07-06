Спрогнозировано снижение уровня воды в реках Иркутской области

В ближайшие двое суток уровень воды в левобережных притоках Ангары на территории Иркутской области снизится не менее чем на 10 см, сообщил начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров.

По его данным, в ближайшие двое суток на реках Ока и Бирюса ожидается колебание уровня воды в пределах 5-10 см, передает ТАСС.

«На остальных левобережных притоках реки Ангара понижение на 10-50 см, в том числе на реке Ия (подъем которой вызвал паводок в городе Тулун)», – сказал Насыров.

При этом, в ближайшие двое суток, при прохождении дождей, в верховьях и на малых реках западных, центральных и южных районов Иркутской области возможно повышение уровня воды на 50-100 см.

Напомним, на прошлой неделе из-за обильных осадков в Иркутской области реки вышли из берегов. В результате паводка в Иркутской области погибли 22 человека, местонахождение еще 13 человек неизвестно. Материальный ущерб от затопления в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 млрд рублей.

Решением президента России наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального характера. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ЧС.