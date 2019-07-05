Польский чиновник осужден за «сотрудничество с ГРУ»

Окружной суд Варшавы вынес приговор в отношении гражданина Польши за работу на российскую разведку, об этом сообщила пресс-служба суда.

Гражданина Марека В. задержало Агентство внутренней безопасности Польши в марте 2018 года по подозрению в сотрудничестве с российской военной разведкой, сообщила пресс-служба, передает РИА «Новости».

«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша», – отметили в суде.

В материалах расследования сообщалось, что осужденный «передавал сотрудникам российских специальных служб информацию, касающуюся планируемых действий польского правительства против строительства газопровода «Северный поток – 2».

Отмечалось, что подозреваемый являлся сотрудником министерств экономики и энергетики.

Напомним, проект «Северный поток – 2» предполагает строительство за 9,5 млрд евро двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море (территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании) до Германии. Большинство европейских стран поддерживают проект и участвуют в его реализации.

О своей поддержке постоянно заявляет Германия, которая постоянно испытывает на себе давление со стороны Вашингтона. Против газопровода выступают Польша, Латвия, Литва, Украина.