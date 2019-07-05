Уволен директор Театра имени Волкова

Директора Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле Алексея Туркалова уволили с должности, сообщил министр культуры России Владимир Мединский.

«В сложившейся ситуации, во-первых, директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя. Во-вторых, художественному руководителю (Евгению Марчелли) объявлен выговор», – цитирует ТАСС Мединского.

Ранее актеры ярославского театра обратились с письмом к Мединскому в связи с конфликтом между Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли. В письме содержится заявление о поддержке труппой Марчелли и фактическая просьба об увольнении директора.