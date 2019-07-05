В Москве пресекли более 20 террористических преступлений за полгода

Сотрудники правоохранительных органов в Москве в первом полугодии 2019 года пресекли 24 террористических преступления.

«При содействии коллег из других силовых ведомств полицейские пресекли 24 преступления террористической направленности», – сказано в материалах коллегии ГУ МВД по Москве, передает ТАСС.

Уточняется, что их количество на пять больше, чем в 2018 году.

Кроме того, в материалах коллегии отмечено, что в 2019 году в Москве установлены и задержаны 975 лидеров и активных участников ОПГ.

«За шесть месяцев текущего года раскрыто более 3,5 тыс. преступлений, совершенных организованными преступными группировками, из них 326 совершено этническими ОПГ», – сказано в материалах.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщал, что количество преступлений террористической направленности в России сократилось в девять раз по сравнению с 2013 годом.