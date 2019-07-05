На Украине решили частично рассекретить гособоронзаказ

МВД Украины сообщило о намерении частично рассекретить государственный оборонный заказ.

«Уже было сказано о необходимости снятия грифа «секретно» со значительного количества позиций государственного оборонного заказа, поскольку зачастую за этим грифом прячутся [коррупционные] схемы. В Совете нацбезопасности и обороны недавно было проведено совещание, решили, что в следующем бюджете будет сокращение по номенклатуре секретного государственного оборонного заказа», – сказал министр внутренних дел страны Арсен Аваков, передает «Укринформ».

Он уточнил, что этот шаг даст возможность проводить конкурсные закупки. «Это составляющая совершенно другой философии», – отметил Аваков.

Ранее общественность и ряд экспертов потребовали максимально открыть оборонный заказ в связи со злоупотреблениями в компании «Укроборонпром».

Напомним, в марте 2019 года на Украине разгорелся коррупционный скандал.

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