Избивший инвалида–ликвидатора аварии на ЧАЭС объяснил свой поступок

17-летний подросток, избивший в Москве 53-летнего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, рассказал о причинах конфликта.

«Я же не изверг, я бы сам пожал руку такому человеку и никогда не поднял бы руку на инвалида. Думал, что он пьяный, и защищал девушку. Каждый бы так сделал, если бы кто-то его девушку в попу кулаком толкнул», – сказал юноша телеканалу «360».

Он также отметил, что за два дня к нему трижды приезжала скорая, так как у него плохая кардиограмма и мучают панические атаки.

Молодой человек заверил, что готов оказать помощь пострадавшему.

Между тем в столичном главке МВД сообщили, что подросток задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои», передает РИА «Новости».

Напомним, 3 июля на станции столичного метро «Бульвар Дмитрия Донского» молодой человек избил ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС инвалида первой группы Игоря Брехова якобы за то, что мужчина приставал к его девушке.

Сейчас Игорь Брехов находится в больнице. У него диагностировали перелом двух ребер, порванную связку на левой руке и другие повреждения.