СК взялся за дело избитого в Москве ликвидатора ЧАЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела избитого в столичном метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.

«Следователи инициируют передачу дела об избиении ликвидатора чернобыльской АЭС. В СМИ выявлено сообщение о том, что молодой человек, находясь в Московском метрополитене, используя малозначительный повод, избил мужчину, являющегося инвалидом 1-й группы», – сообщила представитель ведомства, передает РИА «Новости».

В полиции по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «побои».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что инвалида первой группы и ликвидатора аварии на ЧАЭС избил подросток в метро. Поводом послужило то, что мужчина случайно задел девушку, а молодой человек решил, что его подругу кто-то пытается домогаться.

По этим данным, мужчина не смог защититься, лишь просил не бить его в печень. Пострадавший был госпитализирован, у него сломаны два ребра.