В России стало проще вступить в наследство

Изменения в правилах работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упрощают подтверждение права на наследство, сообщает Федеральная кадастровая палата.

5 июля вступает в силу приказ Минэкономразвития, упрощающий порядок нотариального ведения наследственных дел, передает ТАСС.

Изменения коснутся расширения перечня сведений, предоставляемых нотариусу палатой. Так, нотариусы будут вправе напрямую запрашивать данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о документах – основаниях регистрации вещного права наследодателя.

Это позволит «урегулировать вопрос получения документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников», и «гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав», рассказала замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

До вступления в силу изменений эта информация предоставлялась только по запросу правообладателя, его законного представителя или доверенного лица. Нотариус не мог заказывать такие сведения из ЕГРН самостоятельно.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, который предоставляет людям предпенсионного возраста право на обязательную долю в наследстве.