Предпенсионерам дали право на обязательную долю в наследстве

Президент Владимир Путин подписал закон, который предоставляет людям предпенсионного возраста право на обязательную долю в наследстве.

Закон предусматривает сохранение возраста, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности, на уровне 55 лет для женщин и на уровне 60 лет для мужчин, передает «Интерфакс», для мужчин - на уровне 60 лет.

Госдума одобрила законопроект 22 ноября.

Отмечалось, что документ позволит распространить право на обязательную долю в наследстве не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста, которые получат «дополнительные гарантии защиты имущественных прав».