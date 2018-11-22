Госдума одобрила законопроект о праве лиц предпенсионного возраста на долю в наследстве

Госдума одобрила в первом чтении проект закона, предполагающий обеспечение прав граждан предпенсионного возраста на обязательную долю в наследстве.

Инициатива принадлежит главе думского комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову, передает ТАСС.

Так, в закон о введении в действие Гражданского кодекса вносится изменение, призванное обеспечить «право на получение обязательной доли в наследстве при достижении возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин».

Отмечается, что «это позволит распространить данное право не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста, предоставив данной категории граждан дополнительные гарантии защиты имущественных прав».

Крашенников добавил, что «в соответствии с Гражданским кодексом несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, –так называемая обязательная доля».

Таким образом, право на обязательную долю обеспечит «те категории граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья». К нетрудоспособным в этих случаях «относятся в том числе граждане пенсионного возраста вне зависимости от назначения им пенсии по старости».

Положения законопроекта вступят в силу с момента изменения пенсионного возраста.

Также в первом чтении одобрен проект о праве лиц предпенсионного возраста на алименты по нетрудоспособности после изменения пенсионного возраста.

В Семейном кодексе указывается, что «нетрудоспособность является основанием для получения алиментов». Например, «родители обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, а трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них».

Также «право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного, нуждающегося супруга, совершеннолетних братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков, фактических воспитателей, отчима и мачехи».

После изменения пенсионного возраста предлагается сохранить на прежнем уровне возраст, с которого граждане, не имеющие доходов, приобретают право на алименты по нетрудоспособности: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Таким образом, это право распространится не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста.

«Зачастую алименты – это единственный источник средств к существованию, в основе которого лежат семейные отношения. Алиментополучатели – это те категории лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста, состояния здоровья. Повышение возраста приобретения права на трудовую пенсию не должно повлиять на алиментное обеспечение», – отмечается в пояснительной записке.

Поправки вносятся в статью 169 Семейного кодекса . Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с момента изменения пенсионного возраста.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании пенсионного законодательства. За принятие законопроекта проголосовали 332 депутата.