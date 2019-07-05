Постпред Украины попросил Совбез ООН не рассматривать закон о языке

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко написал письмо председателю Совета безопасности организации, в котором отметил, что тема украинского закона о языке не должна рассматриваться в СБ.

«Я хотел бы подчеркнуть, что принятие упомянутого закона является внутренним делом Украины и не влияет на поддержание международного мира и безопасности», – передает РИА «Новости» текст письма Ельченко.

Он добавил также, что принятие этого закона «не должно быть предметом рассмотрения Совета безопасности ООН».



Ельченко также попросил созвать заседание Совбеза, чтобы обсудить задержание Россией украинских моряков 25 ноября 2018 года, а также попросил разрешить участвовать в этом заседании представителю украинского правительства.

СБ ООН весной не стал рассматривать украинский закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Некоторым странам не понравилось, что данную тему подняли в день, когда Владимир Зеленский вступал в должность президента Украины.

Напомним, 1 июля председатель Совбеза Густаво Меса-Куадра сообщил, что заседание СБ ООН по вопросу принятия на Украине закона о тотальной украинизации состоится 16 июля.

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