Рейс из Нью-Йорка в Лондон экстренно сел в Бостоне из-за возгорания

Самолет американской авиакомпании Virgin Atlantic, выполнявший рейс из Нью-Йорка в Лондон, экстренно сел в аэропорту Бостона из-за возгорания на борту, сообщила телекомпания CBS.

«[Рейс] VS138 из [аэропорта] JFK (им. Джона Кеннеди) в [лондонский аэропорт] Хитроу 4 июля 2019 направился в Бостон из-за сообщений о задымлении на борту. Наш экипаж немедленно принял меры, и самолет успешно приземлился в Бостоне», – приводит ТАСС заявление авиакомпании.

По данным CBS, в салоне самолета загорелся аккумулятор для мобильного телефона. Экипаж быстро ликвидировал возгорание.

На борту находились 217 пассажиров, все они были эвакуированы после приземления. Никто серьезно не пострадал, сейчас люди ожидают посадки на другие рейсы.

Ранее возобновление полетов Boeing 737 MAX отложили до октября из-за новой неполадки. Напомним, после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии у компании Boeing начались серьезные проблемы. Эксплуатация этих самолетов была запрещена во многих странах.

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