Возобновление полетов Boeing 737 MAX отложили до октября из-за новой неполадки

Американский авиастроительный концерн Boeing сможет устранить новый потенциальный источник риска в конструкции самолетов семейства 737 MAX не ранее октября, сообщает Reuters.

По данным источника в руководстве авиапроизводителя, после устранения неполадки Федеральное авиационное управление (ФАУ) США должно будет провести ряд проверок и сертификационный испытательный полет обновленного Boeing 737 MAX. Этот процесс может занять «по меньшей мере от двух до трех недель». Таким образом, полеты лайнера могут быть возобновлены не ранее октября, что значительно позже сроков, намеченных авиакомпаниями, в парке которых числится данная модель самолета, передает ТАСС.

Накануне эксперты Федерального управления гражданской авиации США обнаружили новый «потенциальный фактор риска» в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX.

Напомним, серьезные проблемы у компании Boeing начались после крушений 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии. Эксплуатация этих самолетов была запрещена во многих странах.

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