Эксперт: У родителей должна быть возможность связаться с ребенком в школе

Родители и школьники должны иметь возможность связаться друг с другом в случае необходимости, считает председатель «Московского городского родительского комитета» Руслан Ткаченко. Так он прокомментировал инициативу о запрете использования детьми мобильных телефонов в школах.

«Если я, как родитель, принял решение, что мой ребенок будет ходить со смартфоном – почему кто-то должен меня в этом ограничивать? Если мне нужно быть на связи со своим ребенком, он приезжает в школу, а дальше что? Чиновники говорят, что мобильники в школах хранить негде. Но в таком случае надо придумать способ их хранения, чтобы дети и родители могли связаться друг с другом в случае необходимости», – считает представитель родительского комитета.

«Мне кажется, что некоторые учителя, которые поддерживают эту идею, не могу себя проявить как профессионалы и увлечь за собой детей. Если я, как учитель, вижу, что школьники начинают на уроках доставать смартфоны – значит для меня это сигнал, что я что-то делаю не так», – пояснил преподаватель.

По его словам, сейчас вся жизнь детей замкнута на смартфоны и принудительный отказ от них может привести к проблемам психологического свойства. «Потому в такой ситуации, если у школьников забрать смартфоны – у них начнется депрессия, конфликты, а школа работать с этим не умеет, у нее нет инструментов для психологической работы с детьми», – заключил Ткаченко.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор в течение месяца подготовит предложения о запрете использования мобильных телефонов в школах.

В сентябре прошлого года депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с предложением запретить школьникам использовать гаджеты дороже 5 тыс. рублей.