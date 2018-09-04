Стоимость разрешенных школьникам гаджетов предложили ограничить

Депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с предложением запретить школьникам использовать гаджеты дороже 5 тыс. рублей.

«Считаю, что гаджеты, которые используют современные российские школьники, по стоимости не должны быть дороже 5 тыс. рублей. Эту инициативу нужно внести в регламент школы – равенство учащихся в этой сфере пойдет им только на пользу», – говорится в письме, передает РИА «Новости».

Чернышов уверен, что не все родители могут приобрести ребенку дорогой гаджет, что заставляет детей из необеспеченных семей чувствовать себя ущемленными.

Он считает, что эта мера необходима, хоть и понравится не всем.

«Так дети смогут соревноваться не в том, чей смартфон или планшет дороже, а соперничать в человеческих качествах – уме, сообразительности, чувстве юмора и так далее. А чтобы все время быть на связи с родителями, детям достаточно простого кнопочного телефона», – пояснил депутат.

В августе зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил установить в России единую цену на школьную форму и разместить заказы на ее пошив на двух российских фабриках.