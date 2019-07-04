В школах собрались запретить мобильные телефоны

Роспотребнадзор подготовит предложения по запрету использования мобильных телефонов в школах в течение месяца, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца», – передает ее слова РИА «Новости».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за запрет телефонов ля школьников, передает ТАСС.

«Вообще надо запретить (ношение телефонов) в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», – сказала Матвиенко.

В сентябре прошлого года депутат Госдумы Борис Чернышов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с предложением запретить школьникам использовать гаджеты дороже 5 тыс. рублей.