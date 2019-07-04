Подделывающих диагнозы за взятки врачей Росгвардии отстранили

Врачей Росгвардии, которые подделывали диагнозы для военно-врачебной комиссии за взятки, отстранили от исполнения обязанностей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В их отношении сейчас проводятся следственные действия, передает «Интерфакс».

В Росгвардии заявили, что продолжат бороться с коррупцией в своих рядах вместе с другими правоохранительными органами.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что служба собственной безопасности обратила на врачей внимание еще некоторое время назад.

Ранее в СМИ сообщалось, что в отношении врачей главного госпиталя ведомства возбуждено дело о взятке за ложные диагнозы. Подделывая заключения для комиссии, они помогали военным уволиться по состоянию здоровья.

ФСБ поймала врачей во время получения взятки в размере 350 тыс. рублей. Они поставили военнослужащему диагноз «язва желудка».