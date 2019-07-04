Шведский суд лишил Литву надежды на 1,5 млрд евро от Газпрома

Апелляционный суд Швеции оставил в силе вердикт Стокгольмского арбитражного суда от 2016 года, по которому Литва не получает переплату в 1,5 млрд евро за проданный Газпромом газ.

Об этом сообщило министерство энергетики Литвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

В литовском ведомстве добавили, что дальнейшие действия будут определяться после ознакомления с аргументацией такого решения.

В 2017 году президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Еврокомиссию добиваться от Газпрома компенсаций за якобы имевшее место злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа. В мае 2018 года антимонопольное расследование, которое шесть лет вела Еврокомиссия против Газпрома, было закрыто.