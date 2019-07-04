Доллар снизился до 63,31 рубля

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в четверг, 4 июля, снизился на 1 копейку и составил 63,31 рубля.

Евро вырос на 5 копеек и составил 71,44 рубля, передает ТАСС.

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