Истребитель F/A-18E разбился в США

В американском штате Калифорния разбился истребитель ВМС США F/A-18E, сообщила военно-морская авиация.

Самолет разбился у военно-морской авиабазы China Lake около 10.00 (21.00 мск), передает РИА «Новости».

О судьбе пилотов информации пока нет, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

В мае штурмовик морской пехоты AV-8B Harrier потерпел крушение в Северной Каролине.