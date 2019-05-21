Самолет морской пехоты разбился в США

В США потерпел крушение штурмовик AV-8B Harrier, сообщили американские военные.

Самолет второй авиаэскадрильи корпуса морской пехоты США упал в районе города Хэйвлок в Северной Каролине, передает РИА «Новости».

Пилот катапультировался и сейчас направлен в медицинский центр. О жертвах среди гражданского населения не сообщалось. О материальном ущербе на земле, вызванном падением самолета, информации также не поступало.

Причина крушения устанавливается.