Крушение истребителя ВВС США в Калифорнии попало на видео

В Сеть попало видео крушения в Южной Калифорнии принадлежащего ВВС США истребителя F-16, ролик опубликовал телеканал ABC7.

Самолет упал на склад на территории авиабазы ВВС США. Летчику удалось катапультироваться. Отмечается, что в здании тоже никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Согласно предварительным данным, у истребителя появились проблемы с гидравлической системой.

Происшествие заснял видеорегистратор машины, которая проезжала мимо. На кадрах можно увидеть, как F-16 врезается в здание.