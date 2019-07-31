Михаил Ефремов обвинил полицию в отсутствии чувства юмора

Случай с задержанием актера Дмитрия Смолева показывает, что у сотрудников правоохранительных органов нет чувства юмора, заявил газете ВЗГЛЯД актер и режиссер Михаил Ефремов.

Ранее полицейские задержали актера театра «Современник» Смолева прямо на репетиции спектакля. Причиной стало видео, в котором артист изображает пьяного сотрудника ГИБДД.

«Я думаю, что у наших правоохранительных органов нет чувства юмора. Это очень жалко. Скучные они», – сказал Ефремов.

Против Смолева возбудили административные дела за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ) и незаконное ношение форменной одежды (статья 17.12 КоАП РФ). Артиста арестовали на восемь суток.