Грузинская авиакомпания нашла способ обойти запрет на авиасообщение с Россией

Грузинский авиаперевозчик MyWay Airlines собирается открыть полеты в Белоруссию для транзитных рейсов через Минск в Москву, об этом рассказал коммерческий директор компании Игорь Апциаури.

«Мы пару недель назад сдали все необходимые документы в агентство гражданской авиации Белоруссии и, надеюсь, к концу сентября начнем полеты в Минск. Мы делаем акцент не только на прямой поток, но и на транзитные рейсы в Москву через Минск», – сообщил директор в интервью «Sputnik Грузия».

По его словам, белорусскому агентству гражданской авиации необходимо не менее 45 дней для рассмотрения запроса, потому ответ на него ожидается в августе. После разрешения авиакомпания рассчитывает начать переговоры с белорусскими авиаперевозчиками для выполнения рейсов в Москву.

В начале июля грузинская авиакомпания Georgian Airways начала предлагать рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван. Согласно планам компании, транзит должен проходить с помощью авиаперевозчика-партнера.

Отношения России и Грузии обострились на фоне антироссийских протестов в Тбилиси. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.