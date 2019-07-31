Детям-инвалидам в Миассе пришлось лезть в реабилитационный центр через окно

Следователи из управления Следственного комитета по Челябинской области проверят информацию о том, что в Миассе детям-инвалидам приходится лезть в окно, чтобы попасть в единственный в городе реабилитационный центр.

Сообщается, что реабилитационный центр является частным и располагается в жилом доме. В связи с тем, что через центральный вход можно попасть, лишь пересекая проезжую часть (что опасно для детей с инвалидностью), родителям с детьми приходится пролезать в центр через оконный проем, пишет «Интерфакс».

Проверку после сообщений СМИ о необходимости детям-инвалидам пролезать в окно поручил начать председатель СК России Александр Бастрыкин. Следователям предстоит разобраться в причинах, из-за которых местные власти не решают проблему единственного в Миассе реабилитационного центра.