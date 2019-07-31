В МЧС сообщили об ухудшении паводковой ситуации в Иркутской области

В МЧС России сообщили об ухудшении ситуации с паводками в Иркутской области, где с конца июня погибли уже 25 человек.

Ситуация с паводком в Иркутской области, где с конца июня погибли уже 25 человек, ухудшается, сообщает МЧС России.

«Ухудшается паводковая обстановка в Иркутской области. Подтоплено 25 населенных пунктов. МЧС России усиливает группировку – прибыли силы из Бурятии. В пунктах временного размещения находятся 509 человек», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.

Там отметили также, что пострадавшие районы получают питьевую воду и продукты, а также помощь психологов.

Автомобили, которые не могут проехать по трассе «Сибирь», расположились на спецстоянках. Их также снабжают всем необходимым.

Наводнение в Иркутской области началось в начале июня. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести.

Напомним, 19 июля президент Владимир Путин на встрече с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области подчеркнул, что важно найти баланс скорости и качества строительства жилья после наводнения, чтобы новые дома «не развалились и не промерзли насквозь».