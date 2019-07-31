Рубль вырос к доллару и евро

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31 июля, среда  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
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Китай мешает советскому плану защиты Амура от наводнений

В наводнениях в Амурской области нашли след КитаяФото: rushydro.ru
С паводками в Амурской области можно бороться, если реализовать старый советский проект строительства каскада гидроэлектростанций на Амуре. С их помощью, как предполагается, можно не только регулировать уровень воды, но и получать электроэнергию. Однако министр энергетики считает, что дорогостоящий проект не спасет регион от наводнений, причина которых кроется на китайской стороне. Подробности...
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Москве навязывают беспорядки вместо выборов

Участники беспорядков бесцеремонно перекрывали движение на центральных улицах МосквыФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Мэр Москвы Сергей Собянин осудил провокационные действия радикальной оппозиции, которые привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Инициаторы протестов не скрывают, что хотят раскачать улицу. В то же время в правоохранительных органах готовятся жестко пресекать новые нарушения порядка в городе. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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Киев начинает менять отношение к войскам ваффен-СС

Подобные акции на Украине происходят ежегодноФото: РИА «Новости»
Обыденное на Украине событие – перезахоронение с почетом пособников Гитлера под видом «борцов за независимость» – внезапно обернулось скандалом. Есть признаки того, что в Киеве начинает меняться отношение к героизации пособников нацизма. Какой юридический казус в итоге позволяет признать участие ВСУ в подобном перезахоронении незаконным? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Как страховые компании задушат британское пиратство

Владимир Добрынин, журналист
Тарифы страховых компаний для судов, работающих в Персидском заливе, могут вырасти в два–три раза. Причем не для всех, а только для тех, у кого могут быть проблемы с Ираном. Так и закончится танкерная война. Подробности...

Неразрешимые противоречия Москвы и Анкары

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Турция является важнейшим тактическим партнером России. Но при этом остается ее потенциальным стратегическим соперником. Тактические выгоды не отменяют противоречий, которые существуют между Москвой и Анкарой. Подробности...
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Понять ли Россию искусственным умом

Алексей Алешковский, сценарист
Является ли искусственный интеллект дьявольским соблазном, или он послан нам свыше? Разговоры об ужасах искусственного интеллекта – разве не от недоверия к Господу Богу? На нас ведь и кирпич каждую секунду может упасть. Подробности...
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    Сочи атакован гигантскими американскими тараканами

    Китай мечтает забрать у России Сахалин

    Какие сооружения в России самые древние

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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          В связи с задержанием танкера Nеyma в порту Измаила, должна ли Россия запретить кораблям под флагом РФ заходить в украинские порты?
          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
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              Рубль вырос к доллару и евро

              31 июля 2019, 10:10

              Текст: Алина Назарова

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              Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 7 копеек – до 63,44 рубля, курс евро снизился на 6 копеек – до 70,76 рубля.

              Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 65,11 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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