Супруг певицы Жасмин объявлен в международный розыск

МВД Молдавии объявило в международный розыск супруга певицы Жасмин, бизнесмена и молдавского политика Илана Шора, сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича. Ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел», – приводит РИА «Новости» заявление МВД.

Решение об объявлении в розыск было принято после того, как Шор не явился на заседание суда, хотя находился под подпиской о невыезде. При этом прокуратура уже вела расследование о незаконном пересечении границы бизнесменом, который покинул республику в июне после смены власти, пишет ТАСС.

Ранее Кишиневский суд приговорил Шора к 7,5 годам лишения свободы, прокуратура требовала 19 лет тюрьмы.