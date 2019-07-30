Медведев подписал распоряжение для защиты прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое не позволит необоснованно занижать региональный прожиточный минимум пенсионеров при расчете доплат.

«Разработаны единые правила, по которым будет устанавливаться величина регионального прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год, от нее и будет зависеть размер дополнительной социальной поддержки. Он будет рассчитываться с учетом ситуации в конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера в стране в целом в первых двух кварталах текущего года», – рассказал российский премьер.

По его словам, «такой подход позволит исключить необоснованное занижение величины регионального прожиточного минимума пенсионера», передает ТАСС.

Медведев добавил, что это повлияет на повышение «среднего уровня социальной поддержки пенсионеров».

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