Путин призвал Госдуму принять все законы по нацпроектам в ближайшее время

Президент России Владимир Путин заявил, что Госдуме необходимо принять все нужные для реализации нацпроектов законодательные акты в эту сессию.

«[Необходимо] сформировать полноценную правовую базу наших национальных проектов и программ развития. Важно ускорить их подготовку, но это не значит, что нужно, конечно, делать это за счет качества. Суеты здесь быть никакой не должно», – пояснил Путин, передает ТАСС.

Он добавил, что все нужные акты необходимо принять в текущую весеннюю сессию.

«В крайнем случае в осеннюю сессию. Лучше – в ее начале», – отметил президент.

В ходе прямой линии президент сообщал, что министры несут прямую ответственность за реализацию национальных проектов.