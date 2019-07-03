Слуцкий усомнился в выплате Россией долга перед СЕ за 2017-2018 годы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что на данный момент выплата долга Россией перед Советом Европы (СЕ) за период отсутствия российской делегации в ПАСЕ (2017-2018 годы) остается под вопросом.

Слуцкий заявил, что, насколько он понимает механику действий Минфина, Россия платит за 2019 год, то есть год возвращения в ПАСЕ, и не платит за годы отсутствия, «что было бы совершенно в этом случае естественно», передает ТАСС.

«Что касается долга, на мой личный взгляд, его выплата под большим знаком вопроса, поскольку мы весьма усеченным образом, мягко выражаясь, присутствовали в это время в институтах Совета Европы», – добавил он.

Слуцкий напомнил, что без участия России, в частности, были выбраны около 70% судей ЕСПЧ и верховный комиссар по правам человека.

«С этой точки зрения вопрос выплат, на мой взгляд, весьма проблемный. И если Минфин придерживается, насколько я могу судить, именно этой механики, то эта механика корректная. И еще раз подчеркиваю, что весьма и весьма надо осторожно относиться к вопросам выплат долгов за период нашего отсутствия на площадке ПАСЕ», – заключил он.

Напомним, СЕ выставил России огромный счет, заявив, что Москва должна внести в бюджет еще 55 млн евро.

При этом ранее Россия заплатила взнос в бюджет СЕ за 2019 год, он составил порядка 33 млн евро. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме.

До этого в Минфине назвали условия для погашения задолженности перед ПАСЕ: отмечалось, что обязательства могут возникнуть, когда будет подписан протокол и меморандум на этот счет.

Отметим, Москва, напротив, заявляла, что Совет Европы обязан вернуть Москве все деньги за те годы, когда страна не участвовала в работе ПАСЕ. Россия прекратила выплату взносов в ПАСЕ после того, как российскую делегацию отстранили от работы в ассамблее.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Представителей Москвы лишили возможности голосовать в ПАСЕ, отстранили от участия в работе руководящих органов ассамблеи.

В ответ делегация России отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях, в 2016–2017 годах Москва не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.