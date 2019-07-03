Россия озвучила позицию по председательству Саудовской Аравии в G20

Представитель президента в G20 Светлана Лукаш заявила, что Россия не видит причин для ротации председательства Саудовской Аравии в G20 из-за дела журналиста Джамаля Хашукджи.

«Я не вижу каких-то причин, почему решение или мнение отдельных представителей общества должно влиять на общий ход и ротацию председательств среди стран», – сказала Лукаш, комментируя призыв спецдокладчика ООН не проводить саммит в Саудовской Аравии из-за дела Хашкаджи, передает ТАСС.

«Есть четкие правила, по которым председательство переходит от одной группы стран к другой. В следующем году пришла очередь Саудовской Аравии. Никто из стран «двадцатки» и участвовавших в принятии этого решения приглашенных стран не выразил возражения», – уточнила она.

Напомним, в октябре 2018 года обозреватель американской газеты Washington Post Хашукджи пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже сообщалось, что он подвергся пыткам и был обезглавлен.

Саудовская генпрокуратура заявляла, что по делу об убийстве Хашукджи задержаны несколько человек, пятерым из них грозит смертная казнь. После этого президент Турции предложил судить саудовцев, причастных к убийству, в Стамбуле.