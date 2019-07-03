Президент Боливии назвал главную ошибку Трампа

Основной ошибкой политики, которую проводит американский лидер Дональд Трамп, является его мнение о США как о хозяевах мира, считает президент Боливии Эво Моралес.

Моралес заявил, что Трамп считает США хозяевами мира, однако «это ошибка», передает РИА «Новости».

«(Трамп) Думает, что они будут приказывать миру – это ошибка. Думает, что все страны мира – их колония; они абсолютно ошибаются», – подчеркнул он.

Президент указал также, что Вашингтону следует «глубоко задуматься о политической и социальной ситуации в мире».

Он добавил, что ошибки делает не народ США, а президент.

Кроме того, Моралес считает, что Трампу следует быть научиться уважать другие народы и «любые двусторонние отношения, основанные на взаимном уважении и поиске совместного блага».

«Если мы должны что-то порекомендовать Трампу, то чтобы он был более человечным по отношению к народам мира и чтобы как государство США ратифицировало все договоры о правах человека, договоры о защите окружающей среды, такие, как Парижское соглашение. Мы столкнулись с правительством, которое хочет доминировать в мире», – отметил лидер Боливии.

Эво Моралес заявил также, что встреча с Трампом была бы желательна, однако он до конца не уверен в ее необходимости.

При этом в минувшем году Моралес, выступая в ООН, назвал Трампа врагом человечества. Его мнение не поменялось: «Со всей той политикой, которую он применяет, с этой стеной (на границе с Мексикой), легко понять, что весь мир идентифицирует его как врага номер один жизни и человечества».

Ранее Боливия заинтересовалась покупкой российского оружия.