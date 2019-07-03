Американцам не разрешили запустить в небо надувного Трампа в подгузнике

Антивоенному движению CodePink разрешили устроить в День независимости акцию протеста в Вашингтоне, сообщила основательница движения Медея Бенджамин.

Власти при этом отказались согласовать запуск в воздух огромной надувной фигуры «малыша Трампа». «Малыш» представляет собой пародию на главу американского государства Дональда Трампа в виде разозленного младенца в подгузнике и с мобильным телефоном, передает ТАСС.

От активистов потребовали получить разрешение Федерального авиационного управления США. В CodePink считают это либо проявлением бюрократии, либо «попыткой помешать общественности увидеть в воздухе «малыша Трампа».

Бенджамин возмутило, что на День независимости «можно устроить полеты бомбардировщиков над головами», но нельзя запускать надувную фигуру.

При этом активистам разрешено надуть «малыша Трампа» без использования гелия, то есть установив фигуру на земле.

CodePink надеется получить разрешение на запуск надувного Трампа.