Экс-замглавы ФСИН приговорили к семи годам тюрьмы

Бывшего замглавы ФСИН России Олега Коршунова, обвиняемого в хищении 263 млн рублей при закупке обуви, приговорили к семи годам колонии.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Коршунова признали виновным, при этом обвинение требовало для бывшего замглавы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей.