Обвинение потребовало для экс-замдиректора ФСИН Коршунова 9 лет колонии

Обвинение просит Гагаринский суд приговорить бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова, обвиняемому в рамках одного из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 млн рублей.

Как уточнила адвокат другого фигуранта дела – бывшего директора ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России Виталия Морусова – Мария Кузнецова, суд огласит приговор в отношении подсудимых 29 июля.

«Сегодня в ходе прений сторон в Гагаринском районном суде Москвы прокурор попросил назначить моему подзащитному 7 лет колонии, а Коршунову – 9 лет колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд удалился в совещательную комнату и огласит приговор 29 июля в 14.00 мск», – передает ТАСС слова адвоката другого фигуранта дела – бывшего директора ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России Виталия Морусова – Мария Кузнецова.

Она добавила, что обвинение попросило назначить штрафы в размере 1 млн для Коршунова и 300 тыс. для Мокроусова. Потерпевшая сторона в лице ФСИН заявила иск к обвиняемым на сумму причиненного им ущерба – 263 млн рублей.

«Наши подзащитные попросили суд вынести справедливый приговор», – сказала Кузнецова.

По данным следствия, Коршунов и гендиректор ООО «Торгово-промышленная компания «ДАЦЕ Групп» Смбат Арутюнян в 2015 году разработали план хищения денег, выделяемых в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН. Они создали видимость того, что обувь производится ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России в рамках госконтракта, а в реальности обувь изготовлялась из более дешевых и не предусмотренных контрактом материалов на оборудовании «ДАЦЕ Групп».

Ранее в ходе следствия с Арутюняном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал показания, изобличающие Коршунова и других соучастников. Уголовное дело в отношении него было рассмотрено в Гагаринском суде в особом порядке осенью прошлого года. Арутюнян был приговорен к 3,5 года колонии и штрафу в 500 тыс. рублей.

Напомним, в сентябре 2017 года был задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов по подозрению в должностных преступлениях. По некоторым данным, речь шла о недостаче при строительстве СИЗО «Кресты-2».

Тогда же была арестована предпринимательница Марина Дюкова, в ноябре 2018 года ее приговорили к 2,5 годам колонии за преступный сговор с Коршуновым.

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