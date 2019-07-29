Экс-замглавы ФСИН Коршунова признали виновным по делу о хищении 263 млн рублей

Гагаринский суд Москвы признал виновным по делу о хищении 263 млн рублей при закупке обуви бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова.

Оглашение приговора началось около 17.00, наказание для экс-замглавы ФСИН озвучат в конце, передает РИА «Новости».

Отмечается, что параллельно в отношении Коршунова идет расследование по другим эпизодам коррупции.

Напомним, обвинение потребовало для бывшего замглавы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн рублей.