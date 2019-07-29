В Пятигорске загорелся цех по производству шуб

В цехе по производству шуб в Пятигорске случился пожар. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС по Ставропольскому краю.

«В Пятигорске пожар в цехе по производству шуб. В 16.49 мск объявлен ранг №2. Информация уточняется», – говорится в сообщении МЧС.

Согласно предварительной информации, «погибших и пострадавших нет», передает РИА «Новости».

Представитель региональных экстренных служб рассказал, что пожар прошел на улице Краснослободская: загорелась кровля цеха.

Напомним, в июне на пороховом заводе в Казани произошел крупный пожар.