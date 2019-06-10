На пороховом заводе в Казани начался крупный пожар

В Казани в связи с нарушением техники безопасности на пороховом заводе произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На территории Казанского порохового завода из-за несоблюдения правил техники безопасности при проведении ремонтных работ произошел пожар на кровле четырехэтажного производственного здания», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожару присвоили третий номер сложности, передает ТАСС.

Отмечается, что данные о пострадавших отсутствуют.

Весной 2017 года в Казанском государственном пороховом заводе также случился пожар, в результате ЧП погиб один человек.