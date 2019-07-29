Эксперты: Анонимные пользователи сменят онлайн-кошельки на биткойны

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В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным – такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При этом снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
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Московской оппозиции поможет армия Украины

В Киеве вспомнили об экспорте «майданного» образцаФото: Tatyana Makeyeva/Reuters
«Стихийный протест москвичей» оказался не стихийным и, по данным полиции, не совсем московским. Среди участников беспорядков – много приезжих. Когда в «борьбе за демократию» в Москве засветились гости с Украины, уже не удивляет призыв экс-редактора киевского Forbes «готовить войска для поддержки демократии в России». Кто еще с интересом наблюдал за акцией оппозиции в Москве? Подробности...
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Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира

Произведенные еще во времена СССР ракетные комплексы «Гранит» по-прежнему дают ВМФ РФ колоссальные боевые возможностиФото: кадр Министерства обороны России
Сегодня, в День ВМФ России, резонно задать вопрос: какое место занимает отечественный военно-морской флот в ряду флотов других мировых держав? Насколько сильным он является и почему, с кем в первую очередь идет соперничество? Обозреватель газеты ВЗГЛЯД составил собственный рейтинг боевых возможностей военно-морских флотов мира. Подробности...
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Украинская «Буря» в Донбассе обречена на провал

Гибель Сербской Краины стала уроком не только для Украины, но и для России тожеФото: Chris Helgren/Reuters
Украина вновь обсуждает «хорватский сценарий» для решения «донбасской проблемы». И понятно, почему обсуждает: с точки зрения украинских националистов и других моральных уродов он стал бы идеальным выходом из ситуации. Но что именно предполагает «хорватский сценарий»? И почему Киеву стоило бы о нем забыть, пока хуже не стало? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Неистребимость истины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Годовщина Крещения Руси была отмечена грандиозным – около трехсот тысяч участников – крестным ходом Украинской православной церкви. Это огромная радость для всех нас – для всех наследников Крещения, совершенного святым князем Владимиром. Подробности...
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Политкорректности вы лучше у нас поучитесь

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда вы видите особо громкого прогрессора, поучающего окружающих гендерной или расовой морали, знайте – вы видите вчерашнего куклуксклановца, расиста и мизогина. И по-другому не бывает. Подробности...
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За спиной толпы

Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Некоторые члены СПЧ посчитали более продуктивным прийти к мэрии, как на шоу, чтобы потом осудить силовиков. И снова ни слова про перечный газ, про камни в полицию, создание толпой преград для пешеходов и общественного транспорта. Получается, коллеги солидаризировались с организаторами акции? Подробности...
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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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          • Да

          • Нет

          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

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              Эксперты: Анонимные пользователи сменят онлайн-кошельки на биткойны

                 29 июля 2019, 13:00
              Фото: Klaus Ohlenschläger/Global Look Press
              Текст: Людмила Суркова

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              Нельзя сказать, что деанонимизация онлайн-кошельков пойдет на пользу рынку, но в борьбе против преступников эта мера может помочь, заявил газете ВЗГЛЯД Александр Ковалев, заместитель генерального директора компании Zecurion, занимающейся кибербезопасностью.

              В пятницу Совет Федерации одобрил закон об обязательной идентификации владельцев электронных кошельков, который призван помочь в борьбе с финансированием террористической деятельности и наркоторговли. Теперь пополнять «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay без авторизации через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи будет невозможно.

              «Теперь, если мы захотим анонимно обменяться деньгами, то будем вынуждены пользоваться не онлайн-кошельками, а, например, биткойном, что не очень удобно», – говорит Ковалев.

              По факту же большими суммами оперировать через онлайн-кошельки анонимно сложно, и уже довольно давно, говорит эксперт.

              «Это достаточно давняя тенденция – все обелять. Раньше на электронном кошельке можно было держать сколько угодно денег, сейчас большие суммы нельзя хранить и у QIWI, и у «Яндекса». Появился такой сервис, как привязывание карточек. Можно выпустить реальную дебетовую карту и с помощью нее расплачиваться везде. Для выпуска такой карты в любом случае надо идентифицироваться», – считает Ковалев.

              По его словам, крупные платежные сервисы также не слишком пострадают от нововведений, поскольку процент анонимных операций от общего числа у них невысок. Однако для некоторых новый закон может стать серьезным ударом.

              «Для многих электронных кошельков анонимные переводы или что-то, что потенциально может быть связано с отмыванием денег или подобной активностью – это существенная часть дохода. С этой точки зрения закон несет определенный вред для подобных организаций», – пояснил Ковалев.

              Ранее Госдума приняла закон, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную контрольно-кассовую технику в платежных терминалах. В результате Ассоциация банков Россия (АБР) предупредила о резком сокращении числа таких терминалов из-за новых требований.


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