Эксперты: Анонимные пользователи сменят онлайн-кошельки на биткойны

Нельзя сказать, что деанонимизация онлайн-кошельков пойдет на пользу рынку, но в борьбе против преступников эта мера может помочь, заявил газете ВЗГЛЯД Александр Ковалев, заместитель генерального директора компании Zecurion, занимающейся кибербезопасностью.

В пятницу Совет Федерации одобрил закон об обязательной идентификации владельцев электронных кошельков, который призван помочь в борьбе с финансированием террористической деятельности и наркоторговли. Теперь пополнять «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay без авторизации через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи будет невозможно.

«Теперь, если мы захотим анонимно обменяться деньгами, то будем вынуждены пользоваться не онлайн-кошельками, а, например, биткойном, что не очень удобно», – говорит Ковалев.

По факту же большими суммами оперировать через онлайн-кошельки анонимно сложно, и уже довольно давно, говорит эксперт.

«Это достаточно давняя тенденция – все обелять. Раньше на электронном кошельке можно было держать сколько угодно денег, сейчас большие суммы нельзя хранить и у QIWI, и у «Яндекса». Появился такой сервис, как привязывание карточек. Можно выпустить реальную дебетовую карту и с помощью нее расплачиваться везде. Для выпуска такой карты в любом случае надо идентифицироваться», – считает Ковалев.

По его словам, крупные платежные сервисы также не слишком пострадают от нововведений, поскольку процент анонимных операций от общего числа у них невысок. Однако для некоторых новый закон может стать серьезным ударом.

«Для многих электронных кошельков анонимные переводы или что-то, что потенциально может быть связано с отмыванием денег или подобной активностью – это существенная часть дохода. С этой точки зрения закон несет определенный вред для подобных организаций», – пояснил Ковалев.

Ранее Госдума приняла закон, который запретил банковским платежным агентам использовать удаленную контрольно-кассовую технику в платежных терминалах. В результате Ассоциация банков Россия (АБР) предупредила о резком сокращении числа таких терминалов из-за новых требований.